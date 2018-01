35 mln per ponti sul Po, oltre 23 in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - La Conferenza delle Regioni ha assegnato 35 milioni di euro, ratificati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, per mettere in sicurezza numerosi ponti sul fiume Po, compresi 23,2 mln per 4 infrastrutture in Emilia-Romagna (gli altri in Lombardia e Piemonte). Vengono così finanziati al 100%, vista l'emergenza, due interventi con 6 milioni ciascuno: il ponte fra Colorno (Parma) e Casalmaggiore (Cremona), con la Provincia di Parma soggetto attuatore; e il Ponte Verdi tra le province di Parma (soggetto attuatore) e Cremona. Assegnati poi 3,7 mln per il ponte Dosolo-Guastalla tra le province di Reggio Emilia (soggetto attuatore) e Mantova; e 7,5 per quello a Castelvetro tra le province di Piacenza (soggetto attuatore) e Cremona. In questi ultimi due casi il finanziamento è proporzionale ai lavori stimati per la messa in sicurezza e copre il 75% dei costi (sul rimanente, la Regione è pronta a fare la sua parte con fondi propri). Lavori al via entro 12 mesi.