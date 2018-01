Franceschini, no a stop Casini e alleati

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Chiudiamo subito ogni polemica e resistenza su Casini o su altri esponenti dei partiti alleati candidati comuni nei collegi uninominali, da Bonino a Lorenzin a Tabacci. Le coalizioni portano a questo, come era per l'Ulivo.

Lo sapevamo già quando abbiamo discusso nel Pd proprio per andare verso una politica di alleanze. Per questo è contraddittorio che chi ha sostenuto quella linea oggi resista rispetto a candidati nei collegi di liste alleate". Lo afferma il ministro Dario Franceschini all'Ansa sulle candidature della coalizione di centrosinistra.