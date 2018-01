Oltre 1 milione anziani residenti in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GEN - Sono oltre un milione, in Emilia-Romagna, i residenti con più di 65 anni di cui 570.000 di età superiore ai 75 anni. E' quanto emerge dalla sesta Conferenza sul Par-Piano d'azione regionale per la popolazione anziana organizzata dalla Regione.

Al primo gennaio del 2017 gli anziani con almeno 65 anni superavano il milione pari al 23,4% della popolazione emiliano-romagnola che conta su 4,5 milioni di abitanti. La fascia dei cosiddetti 'grandi anziani' è rappresentata dagli ultra 75enni (219.701), che incidono per il 4,8% sulla popolazione generale e dagli ultra 80enni che sono 346.275. La componente femminile costituita da 600.108 persone (gli uomini sono 456.792ini) aumenta con l'età: è pari al 52,7% tra i 65-69 anni e al 63% tra le persone con più di 80 anni.

Nell'ipotesi che i comportamenti demografici restino quelli attuali, nel periodo 2015-2035, si attende una crescita della popolazione anziana del 28,4% e che gli ultra65enni contino su un'aspettativa di vita in buona salute di circa 10 anni.