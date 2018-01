Nuova guida Gambero Rosso a gelaterie

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GEN - Quattro nuovi 'Tre Coni' per un totale di 40 gelaterie d'eccellenza in tutta Italia. La regione che ne registra il più alto numero è l'Emilia Romagna con 7 insegne, seguono con 6 Piemonte e Lombardia; quindi Toscana e Lazio con 5, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia e Campania con 2, Marche, Basilicata e Sardegna con 1. E' stata presentata al Sigep - il salone del buono artigianale in corso a Rimini - la guida 2018 alle gelateria d'Italia del Gambero Rosso. Tra i premi speciali, quello per il miglior gelato al cioccolato va a Il Gelatiere Stefano Dassie di Treviso, quello per il Gelatiere emergente a Nicolò Arietti di Gelati d'Antan di Torino mentre si fermano a Bologna i due riconoscimenti al miglior gelato gastronomico (a Andrea Bandiera della Cremeria Scirocco) e il premio sostenibilità (a Stefano Roccamo di Stefino).