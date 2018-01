Archiginnasio d'oro a memoria Wolfango

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GEN - Il consiglio comunale di Bologna ha approvato all'unanimità il conferimento dell'Archiginnasio d'Oro alla memoria del pittore Wolfango Peretti Poggi, scomparso il 16 gennaio del 2017 all'età di 91 anni. Con la decisione di conferire a Wolfango l'Archiginnasio d'Oro, massima onorificenza di Bologna, il Comune "si fa interprete del sentimento della città verso la straordinaria attività del grande artista". Nell'atto approvato dal consiglio si legge invece che ha onorato Bologna con "un'attività multiforme, di pittore, illustratore, di cultore originale di alcune tra le principali tematiche della teoria e della storia dell'arte". Wolfango, come si legge nella delibera, era, insieme a Giorgio Morandi, "il più grande pittore bolognese del '900.

Fiero di essere bolognese, figlio della città che per prima, come ricordava spesso con orgoglio, aveva abolito la servitù della gleba".