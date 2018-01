Shoah:web-serie a 80 anni Leggi razziali

(ANSA) - FERRARA, 21 GEN - Una web-serie, intitolata 'L'ultimo grido' scritta e diretta dallo storico ferrarese Giuseppe Muroni e prodotta dall'Istituto dell'Enciclopedia Treccani in collaborazione con Controluce per raccontare, in occasione degli ottant'anni dalle Leggi razziali, una prospettiva diversa gli anni che precedono la 'persecuzione delle vite'.

'L'ultimo grido' racconta le storie di quattro cittadini italiani di religione ebraica, impersonati da Monica Guerritore, Francesca Inaudi, Francesco Montanari e Stefano Muroni, che ripercorrono i tragici momenti occorsi tra il 1938 e il 1943.

La prima puntata serie andrà in onda sul sito treccani.it (Treccani tv), venerdì 26 gennaio. La web-serie proseguirà poi con cadenza settimanale fino al 16 febbraio.