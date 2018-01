Ricicla su web motori rubati, denunciato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 21 GEN - Stava navigando su Internet quando si è imbattuto in un'inserzione relativa alla vendita di 5 motori diesel. Motori prodotti dall'azienda di cui è dipendente, diretti negli Stati Uniti, e che non potevano essere commercializzati al dettaglio. Così, ottenute le matricole dei motori messi in vendita online, contattato telefonicamente l'inserzionista fingendosi interessato all'acquisto e appreso che si trovavano in un capannone a Brescello si è rivolto ai Carabinieri della città reggiana che hanno denunciato un 50enne, originario della provincia di Reggio Calabria e domiciliato a Parma, per ricettazione.

All'interno dell'immobile - spiega una nota dell'Arma - i militari hanno rinvenuto e sequestrato i motori, del valore di oltre 10.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Brescello ora mirano ad accertare come il 50enne sia entrato in possesso dei motori presumibilmente sottratti all'atto della partenza dai container sigillati che avrebbero dovuti vederli condurli in America.