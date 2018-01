Franceschini, mi candido a Ferrara

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Mi candiderò nel collegio uninominale di Ferrara per essere la voce della mia città e della mia terra alla Camera. In cima a tutto sicurezza, tutela del risparmio e lavoro. E cultura e turismo naturalmente! #primaFerrara". E' quanto scrive su twitter il ministro per i Beni Culturali ed esponente del Pd, Dario Franceschini.