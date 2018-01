Comune Bologna, 1,5 mln ad aiuto affitti

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - Un bando da 1,5 milioni di euro in contributi per l'affitto destinato ai nuclei familiari con redditi medio-bassi, quelli con un indice Isee non superiore a 10.000 euro. A istituirlo è il Comune di Bologna. Da domani fino al 9 marzo sarà possibile presentare le domande. L'obiettivo, viene spiegato, "è quello di fornire un aiuto concreto a quella fascia di nuclei familiari che hanno bisogno di un contributo per pagare l'affitto mettendo a disposizione fino a un massimo di tre mensilità per un importo non superiore a 2.000 euro per nucleo richiedente".

L'assegnazione del contributo, viene sottolineato, avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La cifra complessiva è disponibile grazie a 865.000 euro attribuiti dalla Regione al Comune di Bologna sulla base della ripartizione del Fondo nazionale locazioni, ai quali il Comune ha aggiunto 600.000 euro che provengono dal 'bonus' erogato dal Governo ai Comuni per l'accoglienza ai migranti.