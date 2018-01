Anziana morta in incendio nel Piacentino

(ANSA) - PIACENZA, 21 GEN - Una donna di 81 anni è morta all'alba a causa di un incendio divampato all'improvviso nella sua abitazione vicino a Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. La vittima, 81 anni, è stata trovata morta nella sua camera da letto dai Vigili del fuoco, intervenuti insieme al 118 e ai carabinieri per domare le fiamme. Pare che il rogo sia stato causato dal materasso, che ha preso fuoco per cause in corso di accertamento.