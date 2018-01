Al via da Bologna tour Nek-Pezzali-Renga

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - Partito ieri sera dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, 'Max Nek Renga', il tour che vedrà protagonisti, nei palazzetti delle principali città italiane, Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. I tre sul palco bolognese hanno messo in scena un 'live' da oltre due ore e mezza di musica con 31 brani in scaletta - intrecciando le note delle loro carriere venticinquennali - oltre a un 'bis' da sei canzoni passando da 'Laura non c'è' a 'Vivendo adesso', da 'Come mai' a 'Fatti avanti amore', da 'Nuova luce' a 'Nord Sud Ovest Est/Tieni il tempo'.

Ad accompagnare gli artisti una band di 9 elementi. Prossimi appuntamento del tour il 22 e il 23 gennaio al Brixia Forum di Brescia mentre gli ultimi appuntamenti in programma sono fissati al 19 e 20 aprile al Mediolanum Forum di Assago a Milano.