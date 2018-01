A Bologna mostra su Arpad Weisz

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - Una mostra al Museo Ebraico di Bologna - in programma fino al 18 marzo - dedicata alla figura di Arpad Weisz, allenatore ebreo ungherese che portò il Bologna a vincere due scudetti, nel 1936 e nel 1937, prima della promulgazione delle leggi razziali nel 1938 e la fuga a Parigi e in Olanda dove fu catturato e deportato con la famiglia ad Auschwitz.

Intitolata 'Arpad Weisz, dal successo alla tragedia' è stata inaugurata oggi nell'ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria e racconta la parabola del tecnico magiaro attraverso fotografie, documenti e le tavole illustrate tratte dal volume di Matteo Matteucci, 'Arpad Weisz e il Littoriale' "Bologna - osserva il presidente della Region, Stefano Bonaccini presente al taglio del nastro - racconta la vicenda umana di una persona straordinaria dalla vita normale, prima che venisse travolta dalla follia nazi-fascista. Una di quelle storie che non dobbiamo mai stancarci di narrare e che le giovani generazioni devono conoscere".