Viaggio con i piatti della Valmarecchia

(ANSA) - VILLA VERUCCHIO (RIMINI), 20 GEN - Raccontare la terra attraverso i piatti e uscendo dai ristoranti per scoprire luoghi poco conosciuti ma ricchi di fascino. È attorno a questo progetto itinerante che amministratori e una dozzina di cuochi hanno unito le forze per trasformare la Valmarecchia in un territorio da raccontare, accogliente nel segno del binomio cibo-paesaggio. "Non so dove arriveremo - ha commentato il sindaco di Rimini, Andrea Grassi - ma noi ci saremo. Dobbiamo essere consapevoli della forza del nostro paesaggio, dal mare fino ai confini con la Toscana, e abbiamo chiara la direzione che ha come obiettivo la crescita del nostro territorio".

La presentazione del progetto "Cuochi sognatori e luoghi magici" che coinvolgerà i Comuni lungo la dorsale marecchiese da Rimini fino a Pennabilli e Casteldelci è avvenuto nel Convento di Villa Verucchio, il luogo francescano più antico dell'Emilia-Romagna. L'offerta turistica ed enogastronomica riguarderà principalmente i mesi di ottobre, novembre, aprile e maggio.