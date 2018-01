Un museo della musica e delle meraviglie

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GEN - Il Museo della musica di Bologna dal 21 gennaio al 24 giugno diventa #wunderkammer-il museo delle meraviglie: 5 mesi di concerti, narrazioni musicali, visite guidate e incontri con l'autore per esplorare i tesori della collezione e della biblioteca.

Si parte con Autour de Rossini, ciclo di incontri e visite che culmineranno con i concerti dedicati ad un inconsueto Rossini da camera e al recital eseguito sul 'suo' pianoforte Pleyel del 1844. L'opera pianistica di Debussy sarà suonata da Stefano Malferrari, Luca Ciammarughi e Giuseppe Fausto Modugno in tre lezioni-concerto. Tornano poi gli incontri con l'autore e gli approfondimenti sulla collezione di ri-Creazioni, preludio alla festa delle lettere dedicata alla riscoperta di Francesco Griffo, tipografo bolognese la cui collaborazione con Ottaviano Petrucci fu fondamentale per la nascita della stampa musicale.

Le sale affrescate e i passaggi segreti di Palazzo Sanguinetti, infine, saranno la scenografia dei concerti itineranti nelle sale del museo.