Rfi,riqualicata stazione S.Ilario d'Enza

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - Rete Ferroviaria Italiana realizzerà nella stazione di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) riqualificazioni per migliorare accessibilità, funzionalità e integrazione modale nello scalo. I cantieri saranno operativi da lunedì 22 gennaio coi lavori di innalzamento dei marciapiedi, il cui completamento è previsto il 25 marzo.

Sarà poi realizzato un percorso tattile a terra per le persone ipovedenti e saranno predisposti i vani per l'installazione di due nuovi ascensori. Durante i lavori, i binari dei marciapiedi interessati resteranno fuori servizio, con possibili modifiche del binario di partenza e arrivo dei treni e allungamento dei tempi di viaggio fino a 5 minuti. Sarà poi la volta dell'intero storico fabbricato che sarà sottoposto a riqualificazione e verranno installati un nuovo impianto di illuminazione di tutte le aree aperte al pubblico con luci a led e predisposti sistemi per il controllo degli accessi. L'investimentodi Rfi sarà di oltre 5,5 milioni per una durata dei lavori di 12 mesi.