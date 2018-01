Inseguirono ragazze per km, 4 denunciati

(ANSA) - FERRARA, 19 GEN - Inseguirono per chilometri un'auto con a bordo due ragazze, tentando di farla uscire di strada, fino a quando le due, spaventate, non si fermarono vicino a un bar di Voghiera, nel Ferrarese. Qui presero a calci e pugni l'auto con all'interno le giovani e minacciarono di morte un cliente del bar che chiamò i carabinieri. L'episodio è della sera del 27 dicembre e ieri i militari hanno denunciato i quattro protagonisti per violenza privata, minaccia e danneggiamento: si tratta di giovani romeni, di 25, 21, 20 e un minorenne. Durante la perquisizione a casa di uno dei quattro è stata trovata una bicicletta rubata qualche ora dopo a Tresigallo, quando aggredirono due minori.