Ex Pdl Berselli si candida con Casapound

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - L'ex parlamentare bolognese di Msi, An e Pdl, Filippo Berselli, si candiderà al parlamento per CasaPound e domani mattina sarà alla raccolta firme necessaria per presentarla in Piazza dei Martiri a Bologna. Berselli, politico di lungo corso già sottosegretario in alcuni governi berlusconiani, dopo un passaggio anche nel Nuovo Centro Destra ha confermato, dopo un'iniziale titubanza così le indiscrezioni che lo volevano in avvicinamento alla realtà di estrema destra. La sua presenza e la sua candidatura sono state annunciate dal movimento in una nota.