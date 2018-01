Teschi e coralli tra sequestri Forestali

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - Teschi di scimmiette, soprammobili in avorio, animali imbalsamati e coralli di vario tipo, ma anche un esemplare di varano molto pericoloso, trovato vivo nella campagna modenese. Sono alcuni dei sequestri eseguiti dai Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna, che nel 2017 hanno fatto più di 300 controlli, elevando sanzioni per circa 263.000 euro. I 'pezzi' sottoposti a verifiche sono stati oltre 26.000 e i sequestri penali 51. I dati sono stati illustrati in occasione della presentazione a Bologna del calendario Cites 2018.

Molti dei 'souvenir' illegali, provenienti da paesi esotici e vietati perché realizzati con animali tutelati dalla convenzione Cites sul commercio delle specie protette, sono stati sequestrati all'aeroporto Marconi di Bologna, a turisti che rientravano dalle vacanze.