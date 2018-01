Incidenti stradali, 2 morti a Modena

(ANSA) - MODENA, 18 GEN - Due incidenti stradali mortali nelle ultime ore a Modena. Verso le 8.15 è morto sul colpo un ciclista di 62 anni, originario di San Felice ma residente a Verona, a seguito dello scontro con un'auto guidata da una 41enne, in via Cadiane. Sul posto, la Polizia municipale ed il 118. Nella notte all'ospedale di Baggiovara è deceduto un carpigiano di 48 anni, Davide Cantarelli, che ieri sera è stato investito mentre faceva footing in via Rossellini. Dalle prime ricostruzioni è stato travolto da una macchina, che lo avrebbe sbalzato nel fosso che costeggia la strada. La stessa auto ha terminato la sua corsa cappottandosi nel fosso. Alla guida due giovani che avrebbero spaccato il lunotto posteriore per uscire dal mezzo. Cantarelli, molto conosciuto a Carpi, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono parse da subito disperate.