Bimbi maltrattati, a giudizio maestra

(ANSA) - RIMINI, 18 GEN - Rinvio a giudizio per la maestra di scuola d'infanzia Loredana Pacassoni, ai domiciliai per qualche tempo nel 2016 dopo che i Carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, videoregistrarono maltrattamenti su bambini nell'asilo 'Il delfino'. E' l'esito dell'udienza che si è tenuta ieri davanti al gip di Rimini. La donna comparirà davanti al Tribunale monocratico il 25 ottobre.

Tra le parti civili, anche le sette famiglie difese dagli avvocati Giulio Canobbio e Silvia Peraldo Gianolino del Foro di Genova e membri del comitato scientifico de 'La Via dei Colori', una onlus che tutela minori e minoranze vittime di maltrattamenti in strutture scolastiche e assistenziali. Il Comune di Rimini è stato ammesso come responsabile civile. La notizia è sulla stampa locale.