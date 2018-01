Basket: Fiona May madrina Coppa Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - Sarà Fiona May la madrina della Postemobile Final eight che si disputerà al "Mandela Forum" di Firenze dal 15 al 18 febbraio e metterà in palio la Coppa Italia di basket. "Sono lusingata del fatto che, pur provenendo da una disciplina diversa, la Lega Basket mi abbia scelto come madrina - ha detto May -. Mi ritengo una donna di sport, Firenze è anche casa mia e questo evento rappresenta una grande opportunità per tutto il mondo dello sport toscano. Il suo movimento di base è in crescita e la possibilità di vedere un evento di questa importanza costituirà uno stimolo per tutti i ragazzi che praticano basket. In più mi fa piacere affiancare la Lega nel diffondere un messaggio che sia il più inclusivo possibile. Lo sport infatti è un diritto per qualsiasi persona, far partecipare e dare spazio a tutti rappresenta il messaggio che tengo da sempre nel cuore".