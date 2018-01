Al via domani il Mondiale di Ornitologia

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - Al via domani alla Fiera di Cesena il 66/o Campionato Mondiale di Ornitologia. In scena, fino al 21, tutte le specie di volatili con arrivi da 28 Paesi del mondo, valutati da una giuria internazionale, composta per metà da esponenti italiani, l'altra metà da giudici scelti tra le federazioni estere aderenti alla Confederazione Ornitologica Mondiale.

Sono oltre 4.000, si legge in una nota, gli allevatori che hanno portato a concorso più di 32.000 volatili, valutati da 138 giudici internazionali: 2.300 gli espositori e oltre 19.000 i volatili italiani. I territori più rappresentati sono la provincia di Napoli con 154 espositori, Bari con 101, Roma con 97, Palermo con 71 e il milanese con 65. Al Mondiale sono ammesse tutte le tipologie ornitologiche: canarini di colore, canarini di postura, ibridi esotici e indigeni, canarini da canto, pappagallini e pappagalli di grande taglia. Contestualmente al Campionato del Mondo sarà presente anche un'ampia mostra scambio con circa 20.000 esemplari.