Star del Web a Bologna per 'Nerd Show'

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Oltre 150 ospiti tra cui diverse 'star' della Rete che contano milioni di fan, come Favij, lo Youtuber italiano più seguito; il blogger 'Il Signor Distruggere'; il divulgatore informatico Salvatore Aranzulla, il volto storico di 'Art Attack', Giovanni Muciaccia e le più importanti case editrici di fumetti. Questi, fra gli altri, i protagonisti del 'Nerd Show', la rassegna dedicata agli appassionati di tecnologia, fumetti e videogame in programma al Quartiere fieristico di Bologna il 10 e l'11 febbraio prossimi.

Tra i protagonisti, della due-giorni bolognese, ancora, l'illustratore sud-coreano Kim Jung Gi, ribattezzato il 'fenomeno' per la sua incredibile dote di disegnare in maniera dettagliata qualsiasi oggetto o evento senza necessità di riferimenti fotografici, la voce delle sigle di Dragon Ball e dei Pokémon, Giorgio Vanni e le stelle dei comics, Dave Johnson, Eric Canete, Riccardo Federici, Mirka Andolfo, Samuel Spano, Loputyn.