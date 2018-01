ANSA.it

Emilia-Romagna

In aula con il velo, il giudice la fa uscire. Tar, praticante potrà tornare in aula coperta

In aula con il velo, il giudice la fa uscire. Tar, praticante potrà tornare in aula coperta Il cartello: "Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio"