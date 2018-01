Furti in isole ecologiche, denunciati

(ANSA) - MODENA, 17 GEN - Due operai dipendenti di Aimag (gruppo che si occupa anche della gestione dei rifiuti) sono stati denunciati dai carabinieri a Carpi (Modena), per aver sottratto, nel corso degli ultimi sette/otto mesi diversi oggetti da tre isole ecologiche che sempre a Carpi si trovano. I due, un 42enne di Palermo e un 41enne napoletano, stando alle indagini che sono partite dalla segnalazione di alcuni cittadini, nel corso del tempo avrebbero rubato televisori, batterie per cellulari, cellulari e altro materiale elettronico.

Tutti oggetti che gli utenti non utilizzavano più, ma che una volta aggiustati potevano essere rivenduti. Esattamente quanto facevano i due, secondo i militari: nelle loro rispettive abitazioni sono stati rinvenuti dei veri e propri 'magazzini' di pezzi portati via dalle isole ecologiche. La refurtiva veniva poi rivenduta dagli stessi, che eludevano i controlli all'interno delle isole ecologiche, nei mercatini dell'usato. Le denunce sono per furto e ricettazione.