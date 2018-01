Toscanini, un ricordo nella casa natale

(ANSA) - PARMA, 16 GEN - Giornata in ricordo a Parma per il 61/o anniversario della morte di Arturo Toscanini, organizzata dal Comune nella casa natale in borgo Rodolfo Tanzi 13, nell'ambito delle iniziative per il 150/o della nascita del maestro.

Una corona d'alloro è stata deposta ai piedi del busto a lui dedicato, collocato nel cortile, ed è seguito un momento di riflessione sulla figura e l'opera di Toscanini. E' stata anche offerta una visita guidata gratuita negli spazi recentemente rinnovati del Museo nella casa natale.

Toscanini, ancor oggi considerato come il più grande dei direttori d'orchestra, è morto nella sua casa di Riverdale, vicino a New York, il 16 gennaio 1957.