Molesta badante con sex toy, denunciato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 GEN - Un uomo di 67 anni è stato denunciato dai carabinieri per tentata violenza sessuale nei confronti della badante a Montecchio Emilia, nel Reggiano.

Avrebbe infatti cercato di iniziare un gioco erotico sorprendendo la donna alle spalle con un 'sex toy' nella sua abitazione, ma la collaboratrice, un'italiana che era stata assunta da meno di 24 ore, è riuscita a divincolarsi. La donna si è fatta poi medicare, con una prognosi di due giorni. E' stata lei stessa a denunciare l'accaduto. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe detto alla badante di lasciare la sua abitazione dopo l'approccio sessuale perché lui avrebbe desiderato una 'dama di compagnia' e non una semplice aiutante in casa.