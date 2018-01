Fiere, a Bologna apre Marca

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Oltre 656 espositori, 21 insegne, 80 delegazioni da 19 Paesi. Sono i numeri, tutti in crescita rispetto all'edizione 2017, di MARCAbyBolognaFiere: apre domani 17 gennaio il salone internazionale dedicato ai prodotti a marca del distributore, organizzato dalla fiera bolognese in collaborazione con Adm (Associazione distribuzione moderna).

Seconda fiera del comparto in Europa per importanza, rappresenta un punto di riferimento per la business community dei prodotti Mdd ed è la sola manifestazione del settore che vede la partecipazione delle più importanti insegne della distribuzione moderna organizzata (DMO) che sono presenti con un proprio spazio espositivo e partecipano al comitato tecnico scientifico della manifestazione. Cresce lo spazio espositivo con una superficie di 35.500 metri quadri, con due padiglioni in più del 2016. Quattro le insegne new entry: Pam, Rewe Group, Consorzio C3, Leader Price Italia.