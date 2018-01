Tentato stupro sventato da due passanti

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - L'intervento di due passanti ha sventato una violenza sessuale che un tunisino di 31 anni stava tentando di compiere su una donna, aggredita verso le 9 di in via Bassa dei Sassi, periferia di Bologna. L'aggressore è stato arrestato dalla Polizia, sopraggiunta poco dopo, per i reati di violenza sessuale, tentato sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è una 43enne di origine romena, aggredita nei pressi di un passaggio a livello mentre stava andando a lavoro.

L'uomo l'ha raggiunta alle spalle e buttata a terra, tappandole la bocca e tirandola per i capelli, poi ha cercato di trascinarla verso una palazzina abbandonata, poco distante. A bloccarlo per primi sono stati due giovani artigiani di passaggio in auto, anche loro diretti al lavoro. Sentendo le grida e vedendo la scena, si sono fermati e hanno interrotto l'aggressione. La vittima ha chiesto più volte al tunisino se volesse la borsa, ma le sue intenzioni erano altre.