Scopre ex col rivale, le taglia capelli

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 GEN - Una donna di origine straniera è stata aggredita nella mattinata di ieri nella sua casa a Reggio Emilia dall'ex convivente, che possedeva ancora le chiavi e l'ha scoperta in intimità con un altro uomo.

E' successo in via Unione Sovietica. La donna è stata colpita più volte dall'ex, che poi l'ha anche minacciata con un coltello trovato in casa e le ha tagliato una ciocca di capelli. L'uomo ha anche distrutto il telefono cellulare della donna e prima di uscire dall'appartamento ha portato via con sé il televisore che era nell'abitazione. Indaga la Polizia.