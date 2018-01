Pensionato investito e ucciso

(ANSA)- BOLOGNA, 15 GEN - Un uomo di 79 anni è morto, investito da un'auto mentre attraversava la strada, a Malalbergo nel Bolognese. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 in via Nazionale, poco lontano dall'abitazione della vittima. Il pensionato, a quanto pare, era uscito di casa per andare a prendere un caffè in un bar quando è stato travolto da una Renault Megane Scenic, condotta da un 41enne. L'automobilista è rimasto illeso mentre il pedone è deceduto sul colpo.

Sono intervenuti, oltre al 118, i Carabinieri di Malalbergo, che stanno ricostruendo la dinamica precisa dell'investimento.