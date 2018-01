Moto: Dovizioso, lottiamo per titolo

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - "La scorsa è stata una stagione strepitosa da vivere con il team, è stato bello come abbiamo ottenuto i risultati e siamo riusciti a emozionare tanti fan.

Ottenerlo con la Ducati è qualcosa di diverso, è stata una grossa soddisfazione: dopo tanto lavoro, abbiamo goduto tanto".

Così Andrea Dovizioso ha parlato del 2017 nel corso della presentazione del Ducati Team.

Il pilota romagnolo, vicecampione del mondo, non si ferma e guarda subito con fiducia al futuro, alzando il tiro: "E' normale - ha detto - ambire a qualcosa di più. L'obiettivo è giocarci il campionato con ancora più spinta, per essere più competitivi nelle piste dove non abbiamo fatto il podio".