Martedì allerta vento in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - Allerta vento per le 24 ore di martedì in Emilia-Romagna. L'Arpae prevede per la giornata venti sud-occidentali moderati-forti su tutti i rilievi, aree collinari Bolognesi e su tutta la Romagna.

Le intensità dei venti risulteranno inizialmente maggiori (62-74 km/h) nel settore occidentale al mattino, in attenuazione pomeridiana. Sulle aree del Bolognese e della Romagna le intensità maggiori sono previste invece nella seconda parte della giornata. Nelle successive 48 ore la situazione si manterrà stazionaria.