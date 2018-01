Domenicali, basi per rinnovo Dovizioso

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - Le basi per il rinnovo del contratto di Andrea Dovizioso con la Ducati ci sono, ma in futuro la casa di Borgo Panigale punterà su una gestione più equilibrata degli ingaggi dei piloti. Lo spiega l'ad Claudio Domenicali a margine della presentazione del team. "E' normale che quando ci si trova bene si pensi di continuare. Lui è molto interessato a farlo, come noi. Mi sembra un po' perverso, ancora prima di aver fatto un test per una stagione, aver già definito tutto per quella successiva. Però ci sono tutte le basi e tutti gli elementi perché si possa trovare una soluzione". Dovizioso che finora "non ha chiesto niente", secondo Domenicali "dal 2013 ha avuto un ottimo trattamento economico". E' giusto da un lato "riconoscere ad Andrea il suo valore", ma quello della moto "è un mondo in cui bisogna avere anche equilibrio". Con Lorenzo "abbiamo fatto uno sforzo straordinario per portarlo a bordo della nostra squadra, ma non dimentichiamoci che è arrivato con uno zainetto con 5 titoli mondiali".