Casini, Salvini a Bologna? Ci divertiamo

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Salvini ha voglia di candidarsi a Bologna: un'idea meravigliosa. Si candidi e noi bolognesi ci divertiremo!". Così Pier Ferdinando Casini (Civica Popolare) replica al leader della Lega Nord che, appreso come il Pd potrebbe candidare all'uninominale del Senato il centrista Casini nel capoluogo emiliano, avrebbe reagito con la "voglia" di candidarsi anche lui a Bologna.

La candidatura leghista posizionerebbe il conflitto elettorale in città sull'asse centrosinistra-centrodestra, diversamente da quanto si potrebbe profilare contro la sinistra in caso di una candidatura importante di LeU, come Vasco Errani, che pure viene ipotizzata.

E' presumibile che Salvini si presenti in un collegio uninominale a Milano, ma può comunque candidarsi anche in cinque collegi plurinominali, eventualmente anche Bologna.