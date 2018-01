Capitale cultura: 3 emiliane finaliste

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Tre città emiliane - Piacenza, Parma e Reggio Emilia - sono tra le dieci città selezionate dal Ministero beni e attività culturali e turismo (Mibact) come finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2020.

La Commissione ministeriale, presieduta da Stefano Baia Curioni, ha annunciato oggi le finaliste del bando emanato lo scorso maggio: si contendono il titolo anche Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro e Treviso. Le dieci finaliste, tra le 21 candidate iniziali, sono deputate a presentare il proprio progetto alla Commissione. La città vincitrice potrà rappresentare per un anno la nuova offerta culturale e turistica nazionale, attuando il proprio progetto grazie al contributo statale di un milione di euro. Il titolo di Capitale Italiana della Cultura, istituita con la legge Art Bonus e diventata stabile con la legge di bilancio 2018, sarà assegnato per il 2020 il 16 febbraio in una cerimonia pubblica nella sede del Ministero, a Roma.