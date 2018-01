61enne in scooter muore nel Riminese

(ANSA) - RIMINI, 14 GEN - Un uomo in sella a uno scooter è morto in seguito a un incidente stradale, contro un'auto, avvenuto nel pomeriggio intorno alle 17.30 a San Giovanni in Marignano, nel Riminese. Si tratta di un 61enne del posto. Con lui viaggiava la moglie, che è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Le cause dello scontro sono al vaglio della polizia stradale.