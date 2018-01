Nome Meloni in simbolo elettorale Fdi

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - Il nome di Giorgia Meloni - a sormontare la scritta Fratelli d'Italia e la Fiamma tricolore - fa capolino nel simbolo elettorale del partito svelato, svelato oggi a Bologna, all'assemblea nazionale, dalla stessa presidente. "La presenza del mio nome nel simbolo elettorale non rende giustizia al vostro lavoro - ha spiegato Meloni rivolgendosi ai 500 delegati accorsi nella città emiliana - ma di questi tempi funziona così, mi si è detto che lo dovevo fare: penso che potremo essere la sorpresa alle elezioni, il risultato più sorprendente sarà quello di Fratelli d'Italia".

Anche perché, ha osservato, "abbiamo scelto la strada della serietà, anteponendo l'interesse dei cittadini italiani a quelli del partito. Mentre qualcuno ha preferito la discussione litigiosa, noi abbiamo lavorato per comporre e per costruire: gli unici che possono dare un governo di patrioti al Paese sono i rappresentanti del centrodestra per questo - ha scandito - è importante di riesca a trovare una sintesi sui temi e nei contenuti".