Musica: Morgan si confessa a Red Ronnie

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - Morgan a tutto campo, lunedì 15 gennaio dalle 21, ospite della trasmissione online 'Barone Rosso' condotta da Red Ronnie. Saranno tre ore di confronto in totale libertà, durante le quali l'artista "si lascerà andare senza freni".

Come spiega Red Ronnie sulla sua pagina Facebook, "l'idea è nata dopo una lunga telefonata sabato notte nella mia consueta diretta di Let's Spend Saturday Night Together, che ha raggiunto ben 200.000 persone. Lunedì - promette - sarà una totale immersione nella follia creativa della verità, fuori da ogni logica o schema".

'Barone rosso' andrà in onda su varie piattaforme: www.roxybar.tv, le pagine facebook RedRonnie e InArteMorgan, www.optimaitalia.com/blog, le applicazioni Flipps e Periscope di Red Ronnie.