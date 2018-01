Torna Campionato Mondiale di Ornitologia

(ANSA) - CESENA, 12 GEN - Torna in Italia dopo quattro anni il Campionato Mondiale di Ornitologia, in programma dal 19 al 21 gennaio a Cesena Fiera per la sua 66/a edizione, organizzato dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (Com). Nel 2004 venne ospitato a Bari e nel 2009 a Piacenza, mentre l'edizione 2019 sarà in Olanda. Numeri record in Romagna per gli organizzatori: 32.200 i volatili presenti, superando l'edizione di Piacenza che ne arrivò a ospitare 28.500; sono 4.030 gli allevatori, provenienti da 28 nazioni; 138 i giudici internazionali. Annunciate tantissime specie: canarini di colore e di postura, ibridi esotici e indigeni, canarini da canto, pappagallini e psittacidi (pappagalli di grande taglia). "Un evento ornitologico senza precedenti, per numero di allevatori partecipanti e di uccelli esposti a concorso", conferma Antonio Sposito, presidente della Federazione Ornitologica Italiana. Il Campionato Mondiale di Cesena 2018 è emblematico e per "noi allevatori amatoriali è il coronamento di un anno di lavoro".