Senfter cede Grandi Salumifici a Unibon

(ANSA) - MODENA, 12 GEN - Senfter Holding cede a Unibon la propria partecipazione in Is Holding Spa che controlla al 100% Grandi Salumifici Italiani (Gsi). L'accordo è stato siglato il 30 dicembre 2017 e, soggetto all'approvazione del Garante della Concorrenza, il perfezionamento è previsto entro febbraio 2018.

Gsi ha un fatturato consolidato di oltre 650 mln di euro, leader italiano e tra i maggiori internazionali, con oltre 1.500 dipendenti in 13 stabilimenti in Emilia-Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige.

"Senfter Holding - ha rilevato Helmuth Senfter, vice presidente della holding che aveva conferito a Gsi anche il marchio di famiglia - continuerà a investire" e "manterrà il proprio investimento strategico nell'industria dei salumi in Cina".

"Dopo quasi un ventennio di fruttuosa collaborazione con la Famiglia Senfter" Unibon, holding industriale in Lega Coop, "intende sostenere Gsi", rilevano Milo Pacchioni, presidente Unibon e attuale presidente Is Holding, e Giuliano Carletti, vice presidente Unibon e Gsi.