Scontro tir-furgone, 2 morti a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 12 GEN - Due camionisti sono morti in un incidente frontale verso le due di notte sulla statale Romea, zona Nord di Ravenna. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della stazione Savarna un tir autoarticolato guidato da un italiano di 41 anni, scarico, è finito sulla corsia opposta, forse per un colpo di sonno del conducente. Il camion, dopo una prima carambola con un rimorchio di un secondo tir che trasportava pollame, si è scontrato con un furgone carico di pesce, condotto da un romeno di 33 anni. Sono morti i conducenti del primo tir, che procedeva in direzione di Ferrara e del furgone, illeso il terzo uomo.

L'incidente è avvenuto al km 16 della Statale. E' intervenuto il 118 con un'ambulanza e un'auto medica.