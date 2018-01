In E-R cartone Guernica per arazzo Onu

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GEN - Il cartone di 'Guernica' fa tappa in Emilia-Romagna. Picasso lo dipinse 18 anni dopo la grande tela nata nel 1937 come grido contro il bombardamento tedesco dell'omonima città basca, in strisce utili a tessere l'arazzo di 27 metri quadrati finito poi all'ingresso del Consiglio di sicurezza Onu. Per la prima volta in Italia, in occasione dei 70 anni della Costituzione, già esposto al Senato, arriva al Museo Magi '900 di Pieve di Cento (Bologna) dal 14 gennaio al 28 febbraio, con un vernissage il 13 alle 11.30, presenti gli assessori regionali Massimo Mezzetti e Patrizio Bianchi, con la curatrice Serena Baccaglini, storica dell'arte che ha ritrovato anche questo cartone, frutto dell'amicizia tra Picasso, il mecenate Nelson Rockefeller e Jacqueline de la Baume Durrbach, che ha tessuto l'arazzo. Nel Comitato d'Onore, anche l'ambasciatore spagnolo Jesùs Manuel Gracia Aldaz, con Aldo Amati, ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca e, tra gli altri, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.