All'ergastolo organizzava estorsioni

(ANSA) - PARMA, 12 GEN - Dal carcere, grazie a un telefono cellulare che deteneva illegalmente in cella, coordinava spedizioni punitive, estorsioni, il pestaggio di chi non aderiva alle richieste di denaro e incendi dolosi ai danni di attività commerciali, abitazioni o autovetture. Protagonista Mario Illuminato, detenuto a Bologna dove sta scontando l'ergastolo per l'omicidio del boss camorrista Raffaele Guarino, avvenuto nel 2010 a Medesano, paese della collina parmense.

A scoprirlo, i carabinieri del reparto operativo di Parma che hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip a suo carico e nei confronti di un complice che gli riforniva il telefono. Le indagini sono iniziate lo scorso aprile dopo la denuncia di un incendio doloso di un'abitazione di Medesano. L'ordine di appiccare il fuoco, hanno scoperto i militari, era partito da una utenza telefonica in uso nel carcere bolognese della Dozza.