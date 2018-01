Svuotavano bancomat rubati ad anziani

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GEN - Carte di credito e bancomat rubate agli anziani sui bus venivano utilizzate quasi sempre nello stesso negozio: in meno di un'ora il conto corrente della vittima veniva 'svuotato' con falsi acquisti e poi le due complici si dividevano i soldi. Sono partite seguendo il flusso di denaro le indagini della polizia di Bologna che il 9 gennaio ha arrestato due donne, in seguito ad un'ordinanza di custodia del gip Gianluca Petragnani Gelosi, con l'accusa di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Si tratta di una ecuadoregna di 45 anni, pregiudicata, e di una bolognese 55enne, titolare di un negozio di abbigliamento in via Lame. Monitorando i movimenti bancari, gli investigatori hanno accertato che dal 2013 sono state "innumerevoli" le operazioni fraudolente avvenute con i bancomat di almeno 30 vittime, tutte verificatesi nello stesso negozio. In totale il denaro sottratto ammonterebbe a circa 100mila euro. Anche un napoletano di 80 anni risulta indagato con le stesse accuse.