Fondi Ue per casa vacanza, sequestro Gdf

(ANSA) - ISPICA (RAGUSA), 11 GEN - Avrebbero usufruito di 200mila euro di fondi dell'Unione europea per "eseguire un'ampia ristrutturazione" di un loro "rudere di pregio ad Ispica" per trasformarlo in un B&b, ma in realtà veniva usata come casa per le vacanze personali. E' l'accusa contestata ai due proprietari dell'immobile, residenti in Emilia-Romagna, dalla guardia di finanza di Ragusa che, su delega della Procura, sta eseguendo un sequestro conservativo nei confronti di una società ispicese, operante nel settore ricettivo. Il provvedimento è della Corte dei conti. Le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di constatare che, sebbene il soggetto giuridico richiedente il finanziamento e riconducibile ai proprietari dell'immobile, avesse percepito 160 mila euro del contributo europeo ed avesse ultimato i lavori di ristrutturazione nel 2015, non avrebbe avviato l'attività di 'bed and breakfast'. La struttura sarebbe stata invece utilizzata dai proprietari come dimora per le vacanze estive.