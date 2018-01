Ruba bici e ricatta donna, arrestato

(ANSA) - FERRARA, 10 GEN - Si è presentato da una donna che aveva fatto lavori a casa sua, pretendendo di avere indietro i 200 euro che le aveva dato. Lei però ha rifiutato e allora l'uomo, un 70enne residente nel Ferrarese, è tornato più tardi e le ha rubato una bici, parcheggiata in cortile. Quindi l'ha ricontattata, chiedendo i soldi come 'riscatto' e le ha dato un appuntamento in un parco di Bondeno. All'incontro però si sono presentati anche i carabinieri, avvisati dalla vittima, e hanno arrestato l'uomo per estorsione.