Marcus Miller, tre date italiane a marzo

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GEN - Aveva solo 25 anni quando l'album 'Tutu', scritto e prodotto per Miles Davis, lo fece diventare celebre. Marcus Miller, bassista-multistrumentista, ma anche compositore e produttore, uno dei più geniali e innovativi musicisti di jazz-fusion, sarà in Italia per tre concerti a marzo. Le date: il 23 Roma, Auditorium Parco della Musica; il 26 Bologna, Auditorium Manzoni; il 27 Milano, Alcatraz.

Nella sua carriera Miller ha vinto due Grammy Awards, l'EdisonAward for Lifetime Achievement in Jazz 2013, la Victorie du Jazz 2010 ed è stato nominato Artista per la Pace Unesco 2013. Nello show proporrà i brani del suo repertorio e l'anteprima dei nuovi pezzi tratti dal disco in uscita nei prossimi mesi.