Bravo Caffè riparte con Ginevra Di Marco

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - La seconda parte della stagione musicale del Bravo Caffè di Bologna riparte giovedì 11 gennaio con Ginevra Di Marco, che presenterà 'La Rubia canta la Negra', il suo nuovo lavoro dedicato all'artista e attivista argentina Mercedes Sosa. Domenica 14 torna invece il cantautore Alberto Fortis, che dopo i sold out di ottobre in piano-solo si presenta supportato da un trio e da un paio di ospiti (in concerto anche martedì 16 e mercoledì 17).

Tra le novità del cartellone, Billy Cobham 'Crosswinds' il 25 e 26 febbraio, Michael Landau il 18 e 19 marzo, The Trio of Oz il 24 aprile, Peter Erskine l'8 maggio. Fra gli altri artisti già programmati: Carmen Souza (8 febbraio), Eugenio Finardi (11 e 12 febbraio), Tosca (15 febbraio), Fabio Concato e Paolo Di Sabatino trio (19 e 20 febbraio), Claudio Simonetti's Goblin (21 e 22 febbraio), James Taylor Quartet (2 marzo), Toquinho (20 e 21 marzo), Jarabe de Palo (25 marzo), Scott Henderson Trio (29 marzo), Karen Souza (5 aprile), Dominic Miller (14 e 15 maggio).