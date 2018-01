A Bologna Fiera celebra figurine

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - In quella che è una delle culle per il mondo delle figurine dove da decenni nascono alcuni tra i più prestigiosi album - l'Emilia-Romagna - arriva il 13 gennaio un appuntamento per celebrare questa passione. E' Figurine Forever organizzato all'Estragon Club di Bologna da un gruppo di appassionati come Emiliano Nanni, curatore della pagina Facebook 'Figurine Forever' e Gianni Bellini, il maggior collezionista mondiale di album. Tema della prima edizione i Mondiali di Calcio Panini. Il programma prevede una mostra sugli album realizzati da Panini per questa competizione (dal primo, Mexico70 a Brasile 2014); la fiera vera a propria; uno spazio di scambio di figurine; e, infine, un incontro Amarcord condotto da Giorgio Comaschi con i grandi azzurri del passato da Roberto Boninsegna (Mexico70) a Eraldo Pecci (Argentina78); da Beppe Signori (Usa94) a Dino Zoff (Espana82) che parteciperà telefonicamente.

L'intero ricavato della giornata sarà devoluto all'Istituto Ramazzini per la ricerca sul Cancro.